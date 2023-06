Presentazione dell'Incontro internazionale "L'audacia della Pace", Religioni e Culture in dialogo - Berlino, 10-12 settembre 2023

Lunedì 26 giugno la conferenza stampa

Dal 10 al 12 settembre 2023 si terrà a Berlino "L'audacia della Pace", il 37mo Incontro internazionale Religioni e culture in dialogo, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio dopo la storica Giornata di Preghiera per la Pace delle religioni mondiali, voluta da Giovanni Paolo II nel 1986. Da allora Sant'Egidio ha raccolto l'invito del Papa a "continuare a vivere lo spirito di Assisi" proponendo ogni anno un incontro internazionale all’insegna del dialogo e costruendo una rete di amicizie tra rappresentanti di diverse fedi e culture: un movimento di pace e di riconciliazione che è cresciuto negli anni ed è attivo in numerosi paesi nel mondo.

All’evento, particolarmente sentito in questo tempo di guerra, parteciperanno personalità di rilievo delle religioni, delle istituzioni e del mondo della cultura - Il 26 giugno, a Berlino, si tiene la conferenza stampa di presentazione – in presenza e in streaming – per illustrare il programma del convegno.

Intervengono:



Prof. Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio

Mons. Heiner Koch, Arcivescovo di Berlino

Mons. Christian Stäblein, Vescovo della Chiesa evangelica di Berlino-Brandeburgo-Schlesische Oberlausitz

