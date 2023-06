Si moltiplicano gli incontri di preghiera "Morire di speranza" per ricordare i migranti morti nel tentativo di arrivare in Europa

I prossimi appuntamenti in diverse città

Continuano le veglie di preghiera "Morie di speranza". In tanti luoghi, la Comunità di Sant'Egidio, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, si raccoglie insieme alle comunità dei migranti nelle veglie di preghiera ecumeniche "Morire di speranza", per ricordare i tanti, troppi, che sono morti nei disperati viaggi della speranza e che purtroppo continuano a morire nel tentativo di arrivare in Europa.

Riportiamo l'elenco delle prossime iniziative:

Rovigo

28 Giugno

Santuario della Madonna Pellegrina

Ore 19



Firenze

29 Giugno

Chiesa di Santa Maria Maddalena de' Pazzi

Ore 18



Genova

30 Giugno

Basilica della SS. Annunziata

Ore 18:15



Brescia

2 Luglio

Chiesa di San Francesco

Ore 19



Vercelli

6 Luglio

Chiesa di San Lorenzo

Ore 20:45

