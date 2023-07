Il ricordo di Floribert, giovane congolese martire della corruzione, nell’anniversario della sua morte

Ricordiamo oggi, 8 luglio, la morte di Floribert Bwana Chui, un giovane congolese della Comunità di Goma che ha perso la vita per non essersi piegato alla corruzione. Floribert è stato ucciso nella notte tra il 7 e l'8 luglio 2007 perché ha bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati che rappresentavano un pericolo per la salute della popolazione. La sua vita è stata segnata dalla fede in Cristo e dall'amore per i piccoli, in particolare per i bambini della Scuola della Pace. Floribert ha dimostrato un coraggio straordinario nel rifiutare quel gesto e ha sacrificato la propria vita per il bene comune. La sua storia, segnata da una tragica violenza, mostra, come ha scritto Andrea Riccardi "la forza debole di un giovane che crede. Essa indica la via della resurrezione dell'Africa, che comincia a partire dai giovani e dai laici.non è solo una storia congolese e africana, ma una storia che parla ai giovani del mondo intero".