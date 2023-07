Emergenza caldo e allarme solitudine. Solidarietà nazionale per proteggere la popolazione anziana - Tre importanti proposte

Giovedì 13 luglio si è svolta la conferenza stampa "Emergenza caldo e Allarme solitudine" con alcune proposte che riguardano la popolazione anziana in Italia. Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, ha spiegato che sui 13,9 milioni di anziani censiti dall'Istat in Italia, 9 milioni (cioè il 65%) sono soli oppure in coppia con il coniuge, spesso in situazioni di fragilità. Si tratta di un dato molto alto. Il caldo e la solitudine insieme sono una miscela esplosiva.

All'inizio di questa estate Sant'Egidio invita ad una importante solidarietà nazionale per proteggere la popolazione anziana lanciando 3 proposte:



La prima richiesta ufficiale è indirizzata al governo perchè vengano scritti al più presto i decreti attuativi dell'importante legge delega sugli anziani approvata lo scorso 31 marzo. Può segnare una svolta umana per la popolazione anziana e un grande vantaggio culturale per l'intera società, per proteggere gli anziani non solo nelle emergenze e favorire la cura e l'assistenza a casa propria.

Sant'Egidio si rivolge poi all'Anci, l'associazione dei Comuni italiani, invitando a creare una "mappatura delle fragilità" in Italia, così come avviene per i rischi idrogeologici nelle varie zone dell'Italia. Il modello è quello del Programma "Viva Gli Anziani!" della Comunità di Sant'Egidio che in quasi 20 anni ha monitorato la situazione di circa 40.000 anziani in Italia. "Come il nostro territorio è mappato a partire dalle fragilità idrogeologiche - spiega Impagliazzo - si può realizzare un monitoraggio e una localizzazione degli anziani e dei fragili in modo da predisporre interventi tempestivi in caso di emergenza. Molti anziani, per esempio, sono rimasti bloccati nell'alluvione in Emilia Romagna e alcuni hanno anche perso la vita".

L'ultimo appello, infine, è rivolto a tutti gli italiani, invitandoli a prendersi cura delle persone anziane. Per questo è stato realizzato, e sarà distribuito gratuitamente, un volantino dal titolo "Viva gli anziani, emergenza caldo e allarme solitudine. Ognuno può fare la differenza (PDF)". Si tratta di dieci consigli per una città solidale contro l'isolamento e per la protezione dalle ondate di calore.

Infine, mentre si saluta con soddisfazione l'allargamento, annunciato nel prossimo decreto flussi per gli stranieri, della categoria delle assistenti familiari (le badanti) di cui si registra una grave carenza - come la stessa Comunità di Sant'Egidio aveva sollecitato da tempo - si chiede di intervenire sulla card 'Dedicata a te' (la social card), perchè prevista solo per i nuclei familiari da tre persone in su. "Chiediamo al governo di tenere conto anche degli anziani che vivono da soli o in coppia: molti di loro, oltre ad essere soli, sono anche poveri". (da Fonte Ansa)

VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA