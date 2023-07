Occhiali per i detenuti: un'iniziativa di Sant'Egidio e Luxottica per migliorare la qualità della vita nelle carceri del Lazio

Ha preso avvio la distribuzione gratuita di occhiali per la presbiopia negli istituti di pena del Lazio.

La campagna avviata grazie alla collaborazione tra la Comunità di Sant’Egidio e Luxottica, permetterà a 3000 detenuti nelle carceri del Lazio che non hanno altrimenti la possibilità di acquistarli, di garantirsi questi strumenti così indispensabili per una buona qualità della vita, per leggere, scrivere, restare comunque in contatto con il mondo esterno.

Questa particolare donazione si inserisce nell’iniziativa «Giornate della Vista»: il progetto della Fondazione OneSight Essilor Luxottica Italia, che punta a offrire un accesso sostenibile alle visite oculistiche a persone economicamente più svantaggiate e fragili e che, tra le altre, ha avuto una tappa importante a Roma nella Hub della Comunità di Sant’Egidio dell’ex complesso ospedaliero del San Gallicano, dove sono stati visitati bambini e adulti a cui sono stati forniti centinaia di occhiali per la correzione della vista che altrimenti non avrebbero potuto avere.

La cerimonia nella Casa Circondariale di Regina Coeli si è svolta alla presenza della direttrice Dottoressa Clementi, di un rappresentante del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, del Provveditorato regionale e della Direzione sanitaria che hanno ringraziato la Fondazione One Sight Essilor Luxottica Italia e la Comunità di Sant’Egidio per aver colto un’esigenza così specifica ma anche determinante per lenire il disagio che tante persone recluse vivono. Una rappresentanza di detenuti ha già ricevuto gli occhiali (ciascuno secondo la gradazione più adatta alle sue esigenze), gli altri detenuti delle carceri romane di Rebibbia e di Civitavecchia e infine di tutto il Lazio li riceveranno nei prossimi giorni, un segno di attenzione importante particolarmente in questo periodi di caldo e di maggiore abbandono.