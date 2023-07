L’Hub Salute di Sant’Egidio compie due anni di attività: grazie al generoso contributo di medici e volontari, migliaia di persone fragili indirizzate a percorsi di cura adeguati

Sono due anni che l’HUB salute, creato dalla Comunità di Sant'Egidio presso l’antico Ospedale san Gallicano a Roma, ha potenziato le sue attività, dapprima con le vaccinazioni per il COVID, di intesa con la struttura Commissariale guidata dal Generale Figliolo, e poi con le attività di orientamento sanitario svolte insieme alle “Case dell’Amicizia”, le strutture di solidarietà che la Comunità ha aperto negli ultimi anni nelle periferie per rispondere al crescente disagio di tante famiglie.

In questi due anni migliaia sono state le attività di screening orientamento e reindirizzamento al servizio sanitario nazionale, offerte gratuitamente sia agli stranieri titolari di codice STP, sia alla popolazione fragile che ha avuto accesso all’HUB salute.

Questo ha permesso a tanti (circa 5300 persone) di poter essere inseriti nel sistema nazionale, grazie anche a differenti accordi che via via sono stati firmati con varie strutture sanitarie della Regione.

Tra le proficue collaborazioni si inserisce il progetto San Bartolomeo, una collaborazione tra l'Ospedale Gemelli Isola Tiberina, la Comunità di Sant'Egidio e la Fondazione Deloitte per ampliare e facilitare l'accesso ai servizi sanitari alle persone con particolari fragilità, favorendo l'inclusione sociale e il diritto alla salute (in particolare vengono erogati servizi di ginecologia-ostetricia-senologia e di odontoiatria sociale).

Il secondo anniversario dell'HUB Salute ha offerto l'occasione di festeggiare insieme alle decine di operatori sanitari ed altri volontari che in questi due anni si sono aggiunti con entusiasmo e generosità offrendo le proprie competenze per il benessere e la salute di tutti, soprattutto di coloro che, per motivi diversi, non sarebbero stati in grado di accedere a cure adeguate.