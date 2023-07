Nel campo profughi di Pournara, a Cipro, è iniziata anche quest'anno la Sant'Egidio Summer: il 24 luglio ha riaperto il Ristorante dell'Amicizia

Anche quest'anno, a Cipro, nel campo profughi di Pournara, vicino a Nicosia, è cominciata l’estate solidale della Comunità di Sant’Egidio. Da diverse città d'Italia ed Europa sono arrivati i volontari, che si avvicenderanno durante l'estate per garantire una presenza costante e tante attività per i minori e le famiglie rifugiate.

C'era grande attesa nel campo per la riapertura del Ristorante dell'Amicizia, che si trova all'interno del campo, ma è un ambiente del tutto diverso: lunedì 24 luglio, 570 persone si sono sedute a tavola. All’ombra di due tendoni per ripararsi dalle temperature elevate, le persone si sono potute sedere intorno a tavoli apparecchiati e colorati, decorati con fiori: famiglie con bambini, minori non accompagnati, donne sole, alcune incinta, hanno potuto mangiare serenamente e senza fretta, servite da amici della Comunità e accompagnate da un sottofondo di musica. Tutti hanno gradito il cibo caldo e le bevande fresche e a ognuno è stato dato appuntamento per la prossima cena.

Il Ristorante resterà aperto fino alla fine di agosto. Dopo l’inaugurazione, nell’area attorno si apriranno molte attività: una scuola di inglese, pensata anche anche per i numerosi minori non accompagnati, e un’area giochi per accogliere i bambini.

La prossima settimana, inoltre, inizieranno altre attività in altre strutture di accogleinza per i profughi nell'isola, con una particolare attenzione ai minori non accompagnati.