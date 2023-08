Sant'Egidio a Lisbona per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù

Sta per iniziare la GMG 2023, a Lisbona, in Portogallo, che raccoglie giovani da tutto il mondo dal 1 al 6 agosto. Domani l'incontro si aprirà con la Messa celebrata da papa Francesco.

Il tema della Giornata, dal Vangelo di Luca (1,39) "Maria si alzò e andò in fretta", è un invito ai giovani all'estroversione, all'incontro e alla visita ai più fragili e alle altre generazioni. "La Madre del Signore è modello dei giovani in movimento, non immobili davanti allo specchio a contemplare la propria immagine o “intrappolati” nelle reti. Lei è tutta proiettata verso l’esterno. È la donna pasquale, in uno stato permanente di esodo, di uscita da sé verso il grande Altro che è Dio e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto quelli più bisognosi, come era la cugina Elisabetta" Leggi tutto

Gruppi di giovani di Sant'Egidio sono arrivati a Lisbona già da alcuni giorni, da diverse città d'Italia, Spagna, Francia, Costa d'Avorio e dallo stesso Portogallo.

In questi giorni la Comunità - che animerà anche una catechesi dal titolo "Rise up", alzati! - propone diversi momenti di incontro e di preghiera per la pace, e una mostra sulle tre P : Preghiera, Poveri, Pace, nella Capela di Rato, e nella Igreja de São Miguel, nel quartiere di Alfama.

Scarica il volantino con il programma della Comunità (PDF)