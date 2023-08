Non solo estate: in Mozambico, dove è inverno, si distribuiscono kit per affrontare il freddo ai senzatetto di Maputo

Luglio e agosto in Mozambico sono mesi freddi e molti sono coloro che nella capitale Maputo vivono senza una casa. Tra questi tanti sono i bambini, ma anche anziani e madri con i figli molto piccoli.

La Comunità di Sant'Egidio ogni settimana visita i senza dimora il martedì, il giovedì e il venerdì dopo la preghiera serale, portando una cena calda, e la domenica portando il pranzo. I Giovani per la Pace con gli adulti della Comunità ogni settimana distribuiscono circa 800 pasti.

Molti giovani che stanno per la strada vengono da altre province del paese per cercare lavoro e un futuro migliore nella capitale, ma è difficile, così finiscono a dormire per strada, e si mantengono lavando e parcheggiando le automobili o chiedendo elemosina ai semafori.

In questi anni è cresciuto l'impegno della Comunità con molti e alcuni giovani sono riusciti a migliorare la loro condizione. Si parte dall'aiutarli ad avere un documento di identità: alcuni lo hanno smarrito, altri non lo hanno mai avuto e allora bisogna fare la registrazione anagrafica con Bravo!. Questo ha consentito ad alcuni di trovare un lavoro ed emergere così dalla vita in strada.

Nei giorni scorsi, con il contributo dell’ambasciata portoghese, sono stati distribuiti 300 Kit per l’inverno, contenenti coperte, cappelli di lana, calze, maglioni e saponi, per aiutare a superare il freddo. È stato un momento di grande gioia sia per chi li riceveva che per chi li distribuiva.