Marco Impagliazzo: A Berlino ci chiederemo come essere più audaci nel far cadere i tanti muri che dividono questo mondo.

La Preghiera per la Pace delle grandi religioni mondiali promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, fa tappa quest’anno, nel mese di settembre dal 10 al 12, a Berlino.

Berlino è la capitale della Repubblica Federale di Germania, è una città che ha tanta storia, particolarmente negli ultimi due secoli.

È una storia, purtroppo, fatta di grandi dolori, la guerra mondiale, il totalitarismo, la Shoah, la divisione, il muro. Ebbene, una storia di grandi dolori alla quale noi ci affacciamo andando a Berlino, ricordando però anche quei fatti sorprendentemente positivi che sono avvenuti in questa città. Come la caduta del muro, che aveva diviso la città di Berlino, ma anche la Germania, in due ben 28 anni.

Un muro lunghissimo, 43 chilometri dentro la città, 112 chilometri tra le due Germanie. Eppure, attraverso una rivoluzione pacifica, e questo lo vorrei sottolineare, attraverso l’audacia di tanti che hanno lavorato, la diplomazia, la pressione delle persone, della società civile, la preghiera di tanti, quel muro a un certo punto è caduto. E si è aperta una stagione naturalmente di riunificazione per la Germania, ma di democrazia e di libertà per milioni e milioni di persone in quella che si chiamava l’Europa orientale.

Ecco, noi toccheremo con mano a Berlino tutta questa storia, per capire come l’audacia di coloro che hanno permesso la caduta del muro oggi potrebbe essere la nostra audacia, l’audacia delle religioni per abbattere il grande muro che oggi divide il mondo, che è quello della guerra.

Ce ne sono tanti di muri, visibili come la guerra in Ucraina, in Siria e in altre parti del mondo e invisibili come quelli che impediscono ai migranti di raggiungere in maniera regolare il nostro continente o altri continenti, per una vita migliore.

Ebbene, noi siamo per il superamento dei muri. Lo siamo in maniera pacifica, lo siamo insieme a tutte le religioni attraverso una preghiera incessante. Ma anche ci chiediamo come essere più audaci nel far cadere i tanti muri che dividono questo mondo.

Di tutto questo si parlerà a Berlino, in 20 forum, nei due giorni in cui, appunto, si svolgeranno questi forum, poi nella preghiera delle varie religioni e nella grande cerimonia conclusiva davanti alla porta di Brandeburgo.

Siete tutti in vitati a seguire questo nostro evento. Chi non può esserlo di persona a Berlino, attraverso i social, attraverso il sito della Comunità di Sant’Egidio che in diretta live manderà molti dei contenuti dei dibattiti e delle discussioni di questi giorni.

Quindi, benvenuti a Berlino per L’audacia della Pace!

