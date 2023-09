L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA. Incontro pubblico a Roma con Andrea Riccardi e Maurizio Landini. Modera Marco Damilano. Mercoledì 20 settembre, Via di San Gallicano 25a, ore 10:20

Di fronte al rischio che la guerra in Ucraina si eternizzi e diventi la normalità, scivolando tra le notizie di cronaca, mentre continuano le morti sul campo di battaglia e tra i civili, ma anche arruolamenti forzati e caccia a disertori, obiettori e contrari alla guerra, blocco del grano e fame nel mondo, alla vigilia della giornata internazionale della pace, indetta dalle Nazioni Unite, e della settimana internazionale di mobilitazione per la pace in Ucraina, vogliamo ribadire l’urgenza del cessate il fuoco e del negoziato come unica soluzione possibile per porre fine al conflitto.

Incontro pubblico:

Mercoledì 20 Settembre 2023

ore 10:20 – 11:30

Sala Benedetto XIII

Via di San Gallicano 25

Roma



Intervengono:

Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio

Maurizio Landini, Segretario generale CGIL

modera Marco Damilano, giornalista e scrittore

La pace giusta e duratura è l’obiettivo e non la premessa. La premessa è salvare le vite, far tacere le armi, riportare il conflitto dentro il perimetro della politica e della diplomazia, rimettere al centro il diritto internazionale e la comune appartenenza ed adesione al sistema ed alle regole delle Nazioni Unite. Cosa possibile solamente con l’impegno politico di tutta la comunità internazionale e con la ricomposizione delle relazioni e della fiducia tra le diverse parti coinvolte nel conflitto. In continuità con la piattaforma della coalizione di Europe for Peace.



Giornalisti, fotografi e operatori televisivi interessati a seguire l’evento sono pregati di accreditarsi con una mail a [email protected]

LIVE

Diretta streaming anche su collettiva.it