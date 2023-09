La preghiera di Sant'Egidio nel carcere di Granja Penal Pavon, in Guatemala

Il Granja Penal Pavon è un carcere tristemente famoso in Guatemala perchè, costruito per 3000 detenuti, attualmente ne ospita 6.300. Ma anche per le numerose rivolte avvenute negli ultimi anni che hanno avuto come conseguenza l’esecuzione extragiudiziale di tanti detenuti, nel tentativo di riportare l’ordine nella struttura.

Proprio in questo luogo segnato da tanta sofferenza, nella Cappella del penitenziario, la Comunità di Città del Guatemala, ha iniziato una volta al mese la preghiera dedicata ai malati con la partecipazione di un gruppo consistente di detenuti. Tra questi ci sono alcuni musicisti che hanno imparato la melodia dei canti della Comunità ed accompagnano la preghiera con gli strumenti musicali messi a disposizione dalla struttura penitenziaria.

Dal mese di agosto questo gruppo di detenuti ha iniziato anche anche un piccolo servizio a favore dei reclusi malati. Nel Penal Pavon c'è una piccola infermeria per i detenuti con patologie complesse. A loro, che non possono unirsi alla preghiera comune, vengono portate zuppe calde e bevande proteiche cucinate nelle celle comuni.

Ma c’è molto da fare per aiutare i detenuti malati, che vivono completamente abbandonati e con scarsissime attenzioni sanitarie. Per questo la Comunità di Città del Guatemala sta preparando delle proposte concrete per far attivare nuove risorse pubbliche a favore di questi malati.