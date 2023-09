21 settembre, Giornata mondiale dell’Alzheimer. Sant’Egidio e le fragilità

Il 21 settembre ricorre la Giornata Mondiale dell’Alzheimer. Accogliere le fragilità è uno dei temi che da sempre fanno parte dell'impegno della Comunità di Sant'Egidio. A Berlino, durante l'Incontro Internazionale "L'audacia della Pace" si è discusso di questo tema, che interroga tutte le persone di buona volontà su come sia necessario farsi promotori di un nuovo umanesimo che mette al centro le persone e il loro bisogno di cura e di sostegno.



“La fragilità – si è detto - è una condizione che riguarda un grande numero di persone nelle nostre società, ma spesso manca riflessione, confronto, dibattito pubblico, politiche efficaci per affrontare questa dimensione complessa della vita. Lo abbiamo visto durante la pandemia che ha evidenziato quanto siamo fragili ed interconnessi.”



Attualmente, più di 55 milioni di persone nel mondo soffrono di questa patologia, e oltre il 60% di esse risiede in paesi a reddito medio e basso. Ogni anno, si registrano circa 10 milioni di nuovi casi.

(fonte World Health Organization)