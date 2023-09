Il cordoglio della Comunità di Sant’Egidio per la scomparsa del presidente Giorgio Napolitano

La Comunità di Sant’Egidio si unisce al cordoglio di tutta l’Italia per la scomparsa del presidente Giorgio Napolitano. Ne ricordiamo l’impegno civile e intellettuale per un’Italia che fosse espressione dei valori democratici sui quali si è fondata la Repubblica e per la nuova Europa ricostruita nell’unità dopo la seconda guerra mondiale.

Numerose le occasioni di incontro durante i suoi due mandati da Capo dello Stato. Come quando, in occasione del quarantesimo anniversario di Sant’Egidio, a San Giovanni in Laterano, definì la Comunità “una realtà originale che sa guardare lontano” perché impegnata, al tempo stesso, “religiosamente, culturalmente e civilmente” a favore della “causa della pace e dei diritti umani”. Le più sentite condoglianze alla moglie Clio e ai figli Giulio e Giovanni.