Cure mediche gratuite per i bambini di Katwe a Kampala, grazie ad un campo medico organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio

Katwe a Kampala, Uganda, è una di quelle aree dove la povertà non è solo un concetto astratto, ma una realtà che tocca la vita quotidiana di centinaia di famiglie. Accedere a servizi medici di base è una sfida imponente, in particolare per i bambini. Grazie al contributo di volontari, personale medico e persone di buona volontà, la Comunità di Sant'Egidio di Katwe è riuscita a fornire assistenza medica per 110 bambini e 20 adulti, con distribuzione di farmaci che vanno dagli integratori di vitamina A e C alla sverminazione, passando per la cura di ferite aperte. Per molti di questi bambini, è stata la prima volta nella loro vita a ricevere qualsiasi tipo di assistenza medica.



Esther, della Scuola della Pace, 11 anni, ha espresso la sua gratitudine dicendo "Questa è la prima volta che un medico mi visita ". In un luogo dove la maggior parte delle persone sono analfabete e faticano a procurarsi i documenti necessari per accedere ai servizi sanitari, la Comunità , con questa iniziativa, ha anche rivelato un quadro preoccupante: molti bambini soffrono di malnutrizione. Questo mette in luce l'urgente necessità di un intervento più ampio, che vada oltre la sola assistenza medica.



Durante la visita Esther ci dice: "Qui a Sant'Egidio tutti sono i benvenuti. Non serve la carta d'identità e il trattamento è gratuito", e il suo entusiasmo e la sua gratitudine rappresentano il sentimento di una comunità intera.