Inaugurazione della Mostra a Padova "Facciamo Pace?!". Una lezione di pace attraverso gli occhi di un bambino

Si è tenuto di recente l'evento di inaugurazione della mostra "Facciamo pace?!", realizzata dalle Scuole della Pace di Sant'Egidio, presso il Centro Culturale San Gaetano a Padova.

L'evento ha registrato una larga partecipazione di giovani, famiglie, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni locali tra cui Cristina Piva, Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, ed ha offerto l'occasione di una riflessione sulla missione educativa della Comunità.

Daniel, un bambino di 11 anni della Scuola della Pace, ha dato la sua "lezione di pace" dicendo, tra l'altro:

(...) In questi anni ho imparato che: Per comunicare con i migranti che non conoscono tanto l'italiano non dobbiamo per forza sapere la loro lingua ma possiamo anche comunicare con i disegni come hanno fatto i bambini afghani, ucraini e da tutte le parti del mondo in questa mostra.

(...)

Ho imparato anche che la pace si fa sempre e che si fa con tutti.

La pace per me significa fare un mondo migliore cioè non fare guerre perché le persone soffrono, muoiono e si feriscono."