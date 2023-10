La visita di Marco Impagliazzo alla Comunità di Chicago: preghiera e amicizia con i più poveri in una città grande e complessa

In occasione della visita di Marco Impagliazzo a Chicago, dove il presidente di Sant'Egidio ha tenuto una conferenza sul tema "Le religioni, via verso un mondo pacifico" nell'Hank Center, la Comunità si è riunita per la preghiera e per guardare insieme al futuro.



La Comunità di Chicago ogni domenica visita le persone senza fissa dimora che vivono nelle tende a Lincoln Park. È una situazione di estrema povertà: nei prati o in luoghi molto poveri le persone si organizzano alla meglio e cercano di proteggersi dai freddi mesi invernali, piantando piccole tende o costruendo ricoveri di fortuna. La Comunità, da più di un anno, è diventata per loro "gli amici", quelli che non abbandonano nelle difficoltà e con i quali si ricostruisce un tessuto familiare.

In una città grande e complessa, le tre P di Sant'Egidio sono un seme di pace. Nelle foto il festeggiamento per il compleanno di uno degli amici senza dimora.