A New York, nel quartiere di Harlem, inaugurata la Casa della Solidarietà di Sant'Egidio

Sabato 21 ottobre, alla presenza di Marco Impagliazzo, è stata inaugurata la Casa della Solidarietà di Sant’Egidio nel cuore di Harlem, a New York.

In una zona significativa, sarà un luogo di accoglienza, aperto al quartiere e alla città, una casa per chi è più fragile, per chi cerca la pace, per chi è arrivato da lontano alla ricerca di una nuova vita.

Per l'occasione si è riunita la comunità di New York insieme ai rappresentanti delle comunità degli Usa. Nell'assemblea, si è prospettato un orizzone largo, aperto al servizio ai poveri alla pace. "Il nostro non è un viaggio individuale. La Comunità deve essere visibile, accessibile, perchè per tutti sia facile da incontrare".

Nella fotogallery alcune immagini delll'incontro e altri momenti della visita del presidente della Comunità: la visita all'istituto degli anziani, la preparazione della cena per le persone senza dimora.

APPROFONDIMENTI

