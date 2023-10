La Scuola della Pace di San Basilio a Roma: dove il divertimento diventa istruzione

San Basilio è un quartiere della periferia nord-est di Roma, ed è spesso al centro di discussioni legate a questioni sociali, economiche e culturali. Sorto negli anni '50 e '60 come zona residenziale, parte del piano di espansione della città, è apparso però subito segnato da problemi strutturali, come la mancanza di infrastrutture e collegamenti che lo ha portato a una crescente marginalizzazione. San Basilio è diventato noto per problemi come la disoccupazione, il degrado urbano e la criminalità, ma è anche una comunità resiliente che cerca soluzioni ai suoi problemi interni.

Sant'Egidio è presente a San Basilio da diversi anni ed ha creato una Scuola della Pace, un ambiente di studio, gioco e divertimento per i bambini, in cui i Giovani per la Pace hanno trovato modi per condividere con loro momenti di gioia. Ogni attività lascia un insegnamento o un ricordo duraturo impresso nella mente, arricchendo non solo i bambini, ma anche i giovani.

Natanaele, di Sant'Egidio, racconta: "La scuola della Pace a San Basilio è l'unico posto in cui bambini di diverse culture, italiani e stranieri da tutto il mondo, si incontrano e passano il tempo insieme in modo gioioso e felice".

Nel video c'è molto di più: