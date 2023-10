"L'audacia della Pace" a Jakarta: dialogo, pace e incontro tra le generazioni

Il 21 ottobre, a Jakarta, si è tenuto l'incontro "L'audacia della pace", una giornata di dialogo e preghiera per la pace tra rappresentanti di diverse religioni, nello spirito di Assisi, che si inserisce nella serie dei tanti che in queste settimane si vanno svolgendo in varie parti del mondo, sulla scia dell'Incontro Internazionale tenutosi a Berlino nel settembre scorso.

In un museo storico, nel cuore della città, la giornata ha visto una larga partecipazione, soprattutto di giovani, e una significativa presenza di rappresentanti delle religioni e della Chiesa. Una mostra preparata dai bambini della Scuola della pace, dal titolo "Pace, la mia speranza" ha accolto gli ospiti.

Nella cerimonia di apertura, sono intervenuti, insieme a rappresentanti del governo della città e Ministero degli Affari Religiosi, il nunzio apostolico, mons. Pietro Pioppo, e l'ambasciatore del Mozambico, Balmiro Malate che ha illustrato il contributo della Comunità di Sant'Egidio alla pace nel suo Paese.

Si sono poi tenuti due Forum, uno sulla cultura della convivenza, e l'altro sul valore degli anziani e del loro rapporto con le giovani generazioni.

Nella cerimonia conclusiva, come è tradizione degli incontri per la pace di Sant'Egidio, i capi religiosi dopo la firma dell'appello di pace, lo hanno consegnato ai bambini.