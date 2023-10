Incontro con il regista Matteo Garrone del film "Io Capitano". Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, ore 18:30

I Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio incontrano il regista Matteo Garrone del film "Io Capitano"

Basilica di San Bartolomeo dell'Isola Tiberina a Roma

Martedì 24 ottobre ore 18:30

"Io capitano" racconta l'odissea contemporanea di due giovani senegalesi, Seydou e Moussa, che lasciano il loro Paese per raggiungere l'Europa.

Seydou è un ragazzo di 17 anni orfano di padre, che vive con la madre e i numerosi fratellini. Moussa è il suo migliore amico, con cui condivide la passione per il rap. I due giovani decidono di partire per l'Europa in cerca di una vita migliore.



Il loro viaggio inizia nel deserto del Sahara, dove devono affrontare le insidie del clima e dei trafficanti di esseri umani. Dopo aver attraversato il deserto, i due giovani arrivano in Libia, dove vengono rinchiusi in un centro di detenzione. Nel centro, Seydou viene costretto a lavorare come scafista, e viene incaricato di guidare una barca piena di migranti verso l'Italia.



La traversata del Mediterraneo è un'esperienza terribile, in cui Seydou deve usare tutte le sue forze per salvare i passeggeri dalla morte. Dopo giorni di viaggio, la barca arriva finalmente a Lampedusa. Seydou e Moussa sono sopravvissuti, ma il loro viaggio è solo all'inizio.