XIRICO: Le voci della pace - Marco Damilano e Nelson Moda raccontano l'Incredibile storia di pace del Mozambico

Il prossimo 6 novembre, all'interno del calendario di iniziative promosse nello spin-off de "Il Festival dello Stupore" della Comunità di Sant'Egidio, presso il Teatro di Tor Bella Monaca, si terrà un evento unico intitolato "XIRICO: Le voci della pace", che offre una straordinaria occasione per esplorare il mondo della pace e delle sue possibilità di realizzazione.

In questa occasione, avremo il privilegio di ospitare due personalità di spicco del mondo del giornalismo e dell'impegno per la pace: Marco Damilano e Nelson Moda. Saranno condivise con gli studenti le storie, le idee e le esperienze che hanno trasformato scenari di guerra in luoghi di pace, dimostrando che la pace è possibile, ma richiede impegno, pazienza e dedizione.

Nelson Moda è un giovane membro della Comunità di Sant'Egidio, autore del libro "Xirico", dal nome dell'unico modello di apparecchio radio presente in Mozambico durante gli anni della guerra. In quasi tutte le famiglie attraverso questa radio giungevano le notizie delle trattative di pace in corso a Roma e il 4 ottobre del 1992 tutti poterono ascoltare in diretta la cerimonia della firma dell’Accordo Generale di Pace che pose fine a 16 anni di una guerra sanguinosa. Nelson Moda ha raccolto 250 testimonianze di donne e uomini di diverse età, ceti sociali e schieramenti politici su quelle vicende, affinché la memoria e la storia non vadano perdute.

Dettagli dell'evento:

Titolo: XIRICO, Le voci della pace

Data: 6 novembre

Ora: 9:30

Luogo: Teatro di Tor Bella Monaca (Via Bruno Cirino, 5)