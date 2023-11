Inaugurazione a Torino di due lavanderie per i senza dimora e liturgia in memoria di Modesta Valenti

Giovedì 2 novembre il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità, sarà a Torino per inaugurare due Lavanderie per i senza dimora il cui materiale è stato donato da papa Francesco: una nella parrocchia di San Giorgio martire e l'altra nella Casa dell'Amicizia in via Giolitti, luoghi che da tempo sono lo spazio di preghiera e solidarietà della Comunità di Sant'Egidio. Sarà inoltre un'occasione di incontro con i poveri, un segno concreto della tenerezza di Papa Francesco per chi vive senza nulla.

La celebrazione della Liturgia in memoria di Modesta Valenti alle 11 nella chiesa dei Santi Martiri in via Garibaldi.