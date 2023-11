Cinque famiglie di rifugiati siriani in Francia dal Libano grazie ai corridoi umanitari. Accolti e accompagnati da Sant'Egidio e altre associazioni della società civile

Il 10 novembre 2023, diciassette rifugiati siriani, tra cui cinque bambini, arrivano in Francia all'aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle, provenienti dal Libano. Queste persone, appartenenti a cinque famiglie, di cui quattro con un solo genitore, hanno vissuto in condizioni precarie in campi profughi e alloggi alla periferia di Beirut. La loro ricollocazione in Francia è stata resa possibile grazie ai Corridoi Umanitari, un'iniziativa promossa da Sant'Egidio e le Semaines Sociales de France, in collaborazione con i ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri francesi.



Dal 2016, i Corridoi Umanitari hanno facilitato l'arrivo sicuro di oltre 6.500 rifugiati in Europa, di cui più di 600 in Francia dal 2017. Questo programma, interamente autofinanziato dalla società civile, mira a salvare i rifugiati dai pericoli dei trafficanti di esseri umani e dalle traversate pericolose in mare, offrendo loro percorsi di accoglienza e integrazione.



Le famiglie saranno ospitate in diverse regioni della Francia e riceveranno supporto per l'integrazione, inclusa l'istruzione per i minori e l'apprendimento della lingua francese per gli adulti. Questo progetto rappresenta un modello di solidarietà e integrazione riconosciuto a livello internazionale, con oltre 45 dipartimenti francesi e 3.000 volontari coinvolti.

.Per saperne di più sui Corridoi Umanitari in Francia: www.couloirshumanitaires.fr