La mostra Dis/Integration dei Laboratori d'Arte di Sant'Egidio a Catania fino al 3 dicembre

È stata inaugurata l'8 novembre, a Catania, la mostra DIS/INTEGRATION, frutto del lavoro di artisti con diversi gradi di disabilità, dei Laboratori d’Arte di Sant’Egidio.

La mostra, frutto di un lavoro e percorso comune con César Meneghetti, curata da Alessandro Zuccari, prosegue così il suo cammino attraverso le istituzioni culturali italiane. Dopo Sapienza di Roma, Terza Università e il Teatro Carlo Felice di Genova, l'allestimento è fino al 3 dicembre nella prestigiosa cornice del Monastero di San Nicolò l’Arena, oggi patrimonio mondiale dell’Unesco e sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania.



L’esposizione è incentrata sui temi delle fragilità e diseguaglianze, nonché dell’accoglienza e integrazione, legati anche a questioni di attualità come le migrazioni, la crisi climatica e ambientale, i conflitti e le loro drammatiche conseguenze, e, fra questi quello angosciante in corso in Ucraina e la grande sete di pace.

