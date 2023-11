Il 18 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, Sant'Egidio a Buenos Aires ricorda tutti coloro che ci hanno lasciato recentemente. Chiesa di San Miguel Arcangel, ore 11

In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, la Comunità di Sant'Egidio di Buenos Aires si riunirà per una liturgia speciale in ricordo di tutti gli amici della strada, gli anziani e i bambini delle scuole della pace che ci hanno lasciato recentemente. Questo momento di preghiera e riflessione si terrà nella Chiesa di San Miguel Arcangel, situata all'incrocio tra Bartolomé Mitre e Suipacha, sabato 18 novembre alle ore 11. La cerimonia sarà guidata dal vescovo Mons. Gustavo Carrara, Vicario dell'Arcidiocesi di Buenos Aires. Al termine della liturgia, ci sarà un momento di condivisione e fraternità con un pranzo insieme a tutti gli amici presenti.