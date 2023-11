Il 23 Novembre a Trieste presentazione del libro "Nascere non basta"

Giovedì 23 novembre alle ore 17.30 in Aula A, androna Campo Marzio 10, nei locali dell'Università degli studi di Trieste si tiene la presentazione del libro "Nascere non basta" sul progetto di inclusione anagrafica in Africa denominato "BRAVO!", promosso dalla Comunità di Sant'Egidio.

Intervengono

Maria Castiglioni, Università di Padova

Fabiana Martini, giornalista

Evelina Martelli, Comunità di Sant'Egidio

Coordina Loredana Catalfamo



.