L'ordinazione di un diacono permanente della Comunità di Sant'Egidio in Indonesia conclude il convegno "La gioia del Vangelo in Asia"

Si è concluso con la liturgia a Santa Maria in Trastevere, nella Giornata Mondiale dei poveri, il convegno "La gioia del Vangelo in Asia" che ha visto riuniti i rappresentanti delle Comunità di diversi paesi asiatici a Roma, per un tempo di ascolto, confronto e comunione, contrassegnato dalla gioia dell'incontro tra comunità che, pur provenendo da contesti culturali e linguistici molto distanti tra loro, vivono in una profonda unità e fraternità.

La liturgia, presieduta dal vescovo Ambrogio Spreafico, è stata arricchita dall'ordinazione di Erlip Vitarsa, della Comunità di Sant'Egidio di Jakarta, come diacono permanente della Fraternità missionaria di Sant'Egidio. La presenza del vescovo Vitus Rubianto, della diocesi di Padang, amico della Comunità da molti anni, ha sottolineato il legame profondo che esiste tra la Comunità e l'Indonesia.