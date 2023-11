Le famiglie degli ostaggi israeliani rapiti a Gaza in visita a Sant'Egidio

Una delegazione di familiari delle persone rapite in Israele il 7 ottobre scorso, ha visitato la Comunità di Sant'Egidio, accompagnata dall'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede Raphael Schutz.

Nel corso dell'incontro, una delegazione di Sant'Egidio ha ascoltato e condiviso la commozione delle famiglie che da più di un mese attendono notizie dei loro cari e sperano nel loro ritorno, augurandosi che le febbrili trattative di questi giorni possano portare alla loro liberazione.

La Comunità continua a pregare per la liberazione di tutti i rapiti, perché cessi presto ogni violenza in Terra Santa e si trovino vie per una pacifica coesistenza di tutti.