Una veglia di preghiera a Padova per Giulia e le donne vittime di violenza

Il 22 novembre sera a Padova si è tenuta una veglia di preghiera organizzata dai Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio. Questo momento di riflessione e solidarietà è stato dedicato alla memoria di Giulia e di tutte le donne che sono state vittime di violenza. I giovani si sono anche impegnati a diffondere nel cuore della città la misericordia e la tenerezza di Dio. Ispirati dalla figura della 'donna forte' delle Scritture (Proverbi 31) e hanno rinnovato il loro impegno a tendere le mani verso gli altri, in particolare verso i più poveri e vulnerabili, scegliendo la via dell'amore e del sostegno, rifiutando ogni forma di violenza.