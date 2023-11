Dialoghi per la Pace nella periferia di Roma: Maria Cuffaro e la Comunità di Sant'Egidio affrontano il conflitto in Medio Oriente

In una sala gremita di gente di diversa età e nazionalità, si è tenuto un incontro sul tema della pace in Medio Oriente, con la giornalista Maria Cuffaro, nella casa della Comunità di Sant’Egidio nel cuore di Tor Bella Monaca, a Via dell’Archeologia.

Un pomeriggio di alto livello culturale che ha aiutato a sciogliere i luoghi comuni sul tema del conflitto in Terra Santa ed ha aperto ad una lettura sulla complessità della storia evitando le semplificazioni che rendono il dibattito sulla guerra “come un derby”. “L’accoglienza è il miglior modo per garantire la sicurezza” “i poveri si sentono sotto ricatto” “dobbiamo cercare la verità che non è mai solo da una parte. "La verità è la pace”, sono solo alcune delle frasi che la Cuffaro ha detto per orientarsi nella complessità. Significativo l’intervento di un giovane che ha chiesto consiglio su come spiegare ai propri amici a non avere giudizi antisemiti. Ringraziamenti e saluti affettuosi hanno concluso un pomeriggio nel quale si è compreso che è possibile vivere anche a Tor Bella Monaca una cultura di pace.