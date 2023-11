Il 24 novembre l'audacia della Pace giunge anche a Torino. Testimonianze del Politecnico e di Sant’Egidio per immaginare un futuro diverso. Sala Emma Strada, ore 15:30

Con l’incontro pubblico ‘L’Audacia della Pace’ vogliamo offrire delle testimonianze che aiutino a rifettere sul senso vero e sulle conseguenze della guerra. Attraverso le voci di chi ha vissuto la guerra, di chi ne è fuggito e di chi la vive in prima persona o attraverso gli occhi di famigliari e parenti, vorremmo invitare tutti ad ascoltare, rifettere e scegliere consapevolmente quale strada imboccare per il nostro futuro, per quello dell’Europa e del mondo.



L’evento dà spazio alle testimonianze di donne e uomini di diverse provenienze, religioni e culture che, da paesi in guerra, sono stati accolti in Piemonte e di altri che le hanno ascoltate, conosciute e accolte. Le loro esperienze danno concretezza alle parole: guerra, pace, solidarietà, accoglienza. Fare pace è essere audaci e non conformarsi all’inevitabilità della violenza. Abbiamo bisogno di donne e uomini audaci, audaci nel costruire la pace.

Con l'occasione viene firmato un protocollo tra Sant'Egidio e Politecnico di Torino per promuovere iniziative, campagne, momenti formativi e culturali, l’assistenza e l’istruzione in ambienti giovanili e processi di integrazione a tutti i livelli.