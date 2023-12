Per un’Italia che non lasci indietro nessuno: l'appello di Sant'Egidio perchè si moltiplichi l'attenzione all'emergenza abitativa e alle povertà emergenti dei minori e dei giovani

Mercoledì 6 dicembre la Comunità di Sant’Egidio ha presentato a Roma, in una conferenza stampa tenuta dal presidente Marco Impagliazzo, la nuova edizione di “DOVE mangiare, dormire, lavarsi”, 280 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada, conosciuta anche come la “Guida Michelin dei poveri”.



Per l’occasione sono stati analizzati i dati sulla povertà in Italia e lanciate alcune proposte concrete per rispondere al preoccupante aumento della “povertà assoluta” nel nostro paese. Due sono le proposte concrete che, per il Giubileo, sono state fatte alle istituzioni:

creare un fondo di sostegno alle locazioni, visto che non è stato più finanziato il fondo per il contributo agli affitti e per la morosità incolpevole;

sfruttare l’enorme patrimonio immobiliare non occupato concordando con i proprietari immobiliari affitti calmierati (e sostenuti da un apposito fondo) a chi ne ha diritto. “Sarebbe un’azione preziosa per gli inquilini ma anche per i proprietari, che potrebbero contare su affitti puntualmente pagati”.

“Realizzare questi due obiettivi – ha spiegato Impagliazzo - sarebbe un atto di giustizia e un vantaggio per l’intera collettività, segno di un’Italia che non lascia indietro nessuno. Del resto la pandemia ci ha insegnato che nessuno si salva da solo. Il Giubileo - che riprende l’idea sabbatica di una redistribuzione dei beni e, più in generale, delle ricchezze prodotte - può essere il momento adatto per una “restituzione” a chi ha più bisogno. Un’operazione da fare in modo intelligente, con una cabina di regia tra governo, Regioni, Comuni e società civile, perché si possa ripartire insieme senza dimenticarsi di nessuno”.



Sono state anche rese note anche le cifre della solidarietà messa in campo da Sant’Egidio in tutta Italia (con un focus su Roma) per risollevare dalla crisi e proteggere dall’esclusione sociale.

LEGGI QUI Le cifre della solidarietà

È stato presentato inoltre il #natalepertutti della Comunità, che, a partire dal pranzo di Natale a Santa Maria in Trastevere, raggiungerà migliaia di poveri e fragili in Italia e nel mondo, anche grazie alla campagna “A Natale, aggiungi un posto a tavola” sostenuta dal 2 al 26 dicembre dal numero solidale 45586 con la collaborazione di Rai, Mediaset, La7 e Sky.



Contattaci

Dove siamo VICINO A TE

NEL MONDO

Roma Cerca Comunità nel Mondo America > Argentina Comunidad de Sant'Egidio

Humberto 1º, 389

1065 Ciudad Autónoma de Bs.As. (Co) Telefono: +54 11 43624014

Fax: +54 11 43624014 Europa > Austria Gemeinschaft Sant'Egidio



Europa > Belgio Communauté de Sant'Egidio

Rue des Riches Claires

1000 Bruxelles Telefono: +32 (0)2 512 45

Fax: +32 (0) 2 512 1 Europa > Belgio Sint-Egidiusgemeenshap

Kammenstraat, 51

2000 Antwerpen (AN) Telefono: +32 (0)3 229 04 Africa > Benin Communauté de Sant'Egidio



Cotonou (Co) Telefono: +229 9616 5814 Africa > Burkina Faso Communauté de Sant'Egidio



Africa > Burundi Communauté de Sant'Egidio



Africa > Costa d'Avorio Communauté de Sant'Egidio



Abidjan (Ab) Telefono: +225 21241115

Arras II - Avenue 27 - Rue 40 - Abidjan-Treichville 05 BP 1052 Abidjan America > El Salvador Comunidad de Sant'Egidio

1a Calle Poniente, 3516

San Salvador (Sa) Telefono: +503 22238950

Fax: +503 22238950 Europa > Francia Communauté de Sant'Egidio - Paris

Rue de Bièvre

75005 Paris (Pa) Telefono: +33 1 42 03 11 Europa > Germania Gemeinschaft Sant'Egidio

Wrangelstraße, 50

10997 Berlin Telefono: +49 3061073700 Europa > Germania Gemeinschaft Sant'Egidio

Rathausstraße, 15

41061 Mönchengladbach (Dü) Telefono: +49 2161209496

Fax: +49 2161179654 Europa > Germania Gemeinschaft Sant'Egidio

Biedersteiner Straße, 1

80802 München (Ob) Telefono: +49 89 3866780

Fax: +49 89 38667681 Europa > Germania Gemeinschaft Sant'Egidio

Schönthalstraße, 6

97070 Würzburg (Un) Telefono: +49 931 322940

Fax: +49 931 3229439 Africa > Guinea Communauté de Sant'Egidio - Guinee Conakry



Conakry Africa > Guinea-Bissau Comunidade de Sant'Egidio - Guinea Bissau



Asia > Indonesia Komunitas Sant'Egidio

Jalan Kaji

10130 Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Ko) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio



Puglia Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio



Bologna (BO) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio



81031 Aversa (CE) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Caserta

Via Domenico Mondo

Caserta (CE) Telefono: 3204304961

cellulare: 3398824821 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio

Via Giuseppe Garibaldi, 89

95121 Catania (CT) Telefono: +39 095 2967861 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio

Via della Pergola, 8

50121 Firenze (FI) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Frosinone



03100 Frosinone (FR) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio

Piazza della Nunziata, 4

16124 Genova (GE) Telefono: +39 010 2468712 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio



86170 Isernia (IS) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio

Via Carraia, 2

57123 Livorno (LI) Telefono: +39 0586 211893

Fax: +39 0586 069959 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Lucca

Via Sant'Andrea

55100 Lucca (LU) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio

Via XXIV Maggio, 61

98122 Messina (ME) Telefono: +39 090 2008768 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio

Via Lanzone

20123 Milano (MI) Telefono: 0286451309 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio

Via Luigi Palmieri

80133 Napoli (NA) Telefono: +39 081 5801905

Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio

Vicolo Ognissanti

28100 Novara (NO) Telefono: +39 0321 33387

cellulare: +39 3275983399 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Palermo

Via Beati Paoli

90134 Palermo (PA) Telefono: +39 091 5641023 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio Padova-Veneto

Corte Ca' Lando

35121 Padova (PD) Telefono: +39 049 656535 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Pescara



Pescara (PE) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Perugia

Via Cacciatori delle Alpi

06121 Perugia (PG) cellulare: +39 351 5289530 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Pisa



Pisa (PI) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio



Parma (PR) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio



27100 Pavia (PV) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Fiumicino

Via delle Spigole

00054 Fiumicino (RM) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Monterotondo

Via Edmondo Riva

00015 Monterotondo (RM) Telefono: 3475492884 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio

Piazza di San Egidio

00153 Roma (RM) Telefono: +39 06 4292929

Fax: +39 06 5800197

Website: https://www.santegidio.org

Facebook: santegidio.org

Twitter: santegidionews Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Volontariato



Roma (RM) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Rovigo



45100 Rovigo (RO) Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Salerno (Chiesa di Sant’Anna al porto)

Via San Teresa

84121 Salerno (SA) cellulare: +39 3357433413 Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio - Torino

Via Giuseppe Garibaldi

10122 Torino (TO) cellulare: +39 3755430660

Chiesa dei Santi Martiri Europa > Italia Comunità di Sant'Egidio

Via di Romagna, 22

34133 Trieste (TS) Telefono: +39 040 364277 Africa > Kenya Community of Sant'Egidio - Kenya



Africa > Malawi Community of Sant'Egidio



Blantyre (Di) Preghiera: Chiesa "House of Friendship" ogni mercoledì alle ore 17 Africa > Malawi Community of Sant'Egidio



Lilongwe (Di) America > Messico Comunidad de Sant'Egidio - CDMX, PUEBLA, GUADALAJARA



Città del Messico Africa > Mozambico Comunidade de Sant'Egidio



Maputo Preghiera: Cappella San Joao Paulo II, rua Sekou Touré, venerdì ore 18 - Ufficio DREAM, Avenida 24 de Julho 7 Africa > Mozambico Comunidade de Sant'Egidio - Beira



Beira (Be) Africa > Mozambico Comunidade de Sant'Egidio - Nampula



Nampula (Ci) Europa > Paesi Bassi Gemeenschap van Sant'Egidio

Waterlooplein, 205

1011 Amsterdam (Am) Telefono: +31 20 233 15 2

Website: http://www.santegidio.nl Europa > Polonia Wspólnota Sant'Egidio

Wspólna

00-00 Warszawa (Wa) Telefono: +48 609503936 Europa > Portogallo Comunidade de Sant'Egidio - Portugal



Europa > Regno Unito Community of Sant'Egidio - United Kingdom



Inghilterra Europa > Repubblica Ceca Komunita Sant'Egidio

Žitná, 51

110 0 Praha 1 (Hl) Facebook: santegidio.cz Africa > Repubblica Democrati Communauté de Sant'Egidio



Europa > Russia Община Sant'Egidio



Mosca (Mo) Africa > Senegal Communauté de Sant'Egidio - Senegal



Europa > Slovacchia Komunita Sant'Egidio

Ul. 29. augusta, 7

811 0 Bratislava (Br) Facebook: santegidio.sk Europa > Spagna Comunitat de Sant'Egidio

Carrer de Rera Sant Just,

08002 Barcelona (Ba) Europa > Spagna Comunidad de Sant'Egidio

Calle Dos de Mayo, 11

28004 Madrid (M) Telefono: +34 91 4290017

Fax: +34 91 4202377

Iglesia de Ntra. Sra. de las Maravillas America > Stati Uniti Community of Sant'Egidio - New York

East 15th Street

10003 New York (Ne) cellulare: +1 646 765 3899

Webinar No Death Penalty 2020 Africa > Sudafrica Community of Sant'Egidio



Europa > Svizzera Gemeinschaft Sant'Egidio - Zurich



ZH Europa > Svizzera Community of Sant'Egidio

Rue de l'Industrie

1005 Lausanne (La) Africa > Tanzania Community of Sant'Egidio



Africa > Togo Communauté de Sant'Egidio - Togo



Europa > Ucraina Спільнота Святого Егідія

Khreschatyk Street, 15

02000 Kyiv (Ky) Facebook: santegidio.ua Africa > Uganda Community of Sant'Egidio - Uganda



Europa > Ungheria Sant'Egidio közösség

Gát utca

1095 Budapest Europa > Ungheria Sant'Egidio közösség

Felsőmalom utca, 16

7621 Pécs Telefono: +36 305631048 Scrivici -- Nazione -- Afghanistan Aland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory British Virgin Islands Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Côte d'Ivoire Central African Republic Chad Chile China China Hong Kong, Special Administrative Region China Macao, Special Administrative Region Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo (Brazzaville) Congo, Democratic Republic of the Cook Islands Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia (Tahiti) French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard Island and Mcdonald Islands Holy See (Vatican City State) Honduras Hungary Iceland India Indonesia Iran, Islamic Republic of Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea (North) Korea (South) Kuwait Kyrgyzstan Lao PDR Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macedonia, Republic of Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia, Federated States of Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar (Burma) Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Palestinian Territory Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qatar Réunion Romania Russian Federation Rwanda Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Pierre and Miquelon Saint Vincent and Grenadines Saint-Barthélemy Saint-Martin (French part) Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia and the South Sandwich Islands South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Islands Swaziland Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Taiwan, Republic of China Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Minor Outlying Islands United States of America Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela (Bolivarian Republic of) Viet Nam Virgin Islands, US Wallis and Futuna Islands Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe -- Lingua -- Italiano English Castellano Deutsch Português Ho letto e accetto l’informativa sulla privacy Privacy Policy clicca per leggere l'informativa sulla privacy Desidero ricevere la newsletter Abbiamo inviato un codice OTP alla tua email. Controlla la casella di posta alla ricerca del codice e trascrivilo qui sotto.

Per aiutare la Comunità di Sant'Egidio per il Natale

cerca il luogo più vicino a te e lascia i tuoi dati.

Ti ricontatteremo il prima possibile.



Puoi sostenerci anche con





Conto corrente postale

C/C n. 807040

Intestato a: Comunità di S.Egidio-ACAP APS

Piazza S.Egidio 3/a, 00153 Roma

Causale: NATALE 2023



Bonifico Bancario

IBAN: IT67D0760103200000000807040

Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Beneficiario: Comunità di S.Egidio-ACAP APS

Piazza S.Egidio 3/a, 00153 Roma

Causale: NATALE 2023