Solidarietà: Domenica 17 dicembre la Christmas Run 2023 for Sant'Egidio

Organizzata dal Programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio, la Christmas Run 2023 for Sant’Egidio avrà luogo a Villa Pamphilj dalle 9:30 di domenica 17 dicembre. Tutti i fondi raccolti saranno usati per acquistare un ecografo dotato di intelligenza artificiale, destinato al miglioramento delle diagnosi delle malattie cardiovascolari in Mozambico e al loro trattamento. Solo in questo Paese, per le stesse patologie, il programma DREAM ha in cura oltre 12.000 pazienti oltre a 40.000 malati di HIV/AIDS.



Giunta alla sua 13esima edizione, la Christmas Run 2023 for Sant’Egidio è molto più di una corsa: è un'opportunità per contribuire a salvare vite umane. L'evento si terrà domenica 17 dicembre a partire dalle 9:30 a Roma lungo i sentieri suggestivi di Villa Doria Pamphilj. Si tratta di un'esperienza non competitiva aperta a corridori, camminatori e chiunque voglia partecipare.



La partecipazione è aperta a tutti con una quota di iscrizione di 10 euro.



Non si tratta di una semplice gara, ma di un'occasione sportiva incentrata sull'unione: corsa e camminata si svolgeranno insieme, con gruppi a varie velocità, guidati da volontari esperti della Villa e delle sue bellezze storiche e naturali. La partenza è prevista alle 10:00 dall'area antistante Vivibistrot di Villa Pamphilj. Ci saranno tre percorsi disponibili: 4, 8 e 16 chilometri. Ai partecipanti sarà offerto gratuitamente l'accesso a spogliatoi e docce presso la FITNESS MOOD, situata in via A. Calabrese 7 (a 200 metri dal punto di ritrovo).



L'evento offre anche intrattenimento per accompagnatori e curiosi: per chi non partecipa alla corsa, sono previste visite guidate del parco con volontari che illustreranno i principali reperti storici e naturalistici.



Per partecipare basta preiscriversi online entro il 15 dicembre sul sito:



www.christmasrun.it oppure iscriversi fisicamente presso l’Angolo dello Sport di via dei Colli Portuensi 508.



Il mattino dell’evento sarà possibile iscriversi direttamente nel luogo di ritrovo. Nel momento del versamento della quota di iscrizione, si riceverà un paio di guantini ed il cappellino natalizio (anche chi ha effettuato l’iscrizione online).



I fondi raccolti saranno donati al Programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio che da 22 anni supporta i sistemi sanitari nazionali di 10 paesi dell’Africa Sub-sahariana, attraverso i suoi 50 centri di salute e 28 laboratori di biologia molecolare, impegnandosi anche nella formazione del personale locale e offrendo servizi di prevenzione e cura per 500.0000 malati.



Per maggiori informazioni sull'attività del programma visita il sito: https://www.dream-health.org/

Vi aspettiamo il prossimo giovedì 14 dicembre dalle 17,30 alle 18,30 presso Circolo Canottieri Aniene per la presentazione della Christmas Run 2023 for Sant’Egidio.



Saranno presenti:



Iacopo Volpi, direttore Rai Sport



Giovanni Guidotti, Fondazione Dream della Comunità di Sant’Egidio



Sandro Petrolati, primario cardiologia San Camillo e comitato organizzatore della Christmas Run

La Christmas Run è organizzata dal Programma DREAM grazie anche al contributo del Municipio XII di Roma.