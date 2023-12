'A piccoli passi per Pisa', una guida sui generis scritta dagli studenti "stranieri"

Martedì 12 dicembre 2023, alle ore 17.30, nell'auditorium del Palazzo Blu di Pisa, in Lungarno Gambacorti 9, verrà presentato il volume 'A piccoli passi per Pisa', scritto dagli studenti della Scuola di Lingua e Cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio (ed. Carmignani). Partecipano Fabrizio Franceschini, che è stato docente di Storia della lingua italiana all'Università di Pisa, Stefania Scaglione, docente dell'Università per stranieri di Perugia, l'avvocato Leonora Rossi, il giornalista Michele Brancale che modererà l'incontro.



Dieci interviste a personaggi illustri del passato. E poi i nuovi cittadini, quel mondo nella città: donne e uomini, ragazze e ragazzi di paesi, lingue, età e religioni diverse, tutti studenti della Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio. Nel corso di lezioni all’aperto, insegnanti e studenti sono andati alla ricerca delle targhe che ricordano letterati, scienziati, politici e filosofi nati o vissuti a Pisa. Dopo aver studiato i testi delle iscrizioni, in classe sono stati approfonditi la vita, le opere e il pensiero dei protagonisti. Un libro che è una guida sui generis: una città e la sua storia diventano occasione d’incontro e ponte tra culture distanti nello spazio e nel tempo, ponendole in dialogo tra loro, unite dalla ricerca di un nuovo modo di vivere.