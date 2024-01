Il 1 gennaio, da tante parti del mondo si è alzato il grido "Pace in tutte le Terre". Fotogallery e servizi stampa e tv

Pace in tutte le terre: è l'invocazione che è risuonata in lingue e luoghi diversi, nelle manifestazioni organizzate dalle Comunità di Sant'Egidio un po' ovunque: in grandi città europee, in Africa, in Asia, in America, per iniziare il nuovo anno con una forte invocazione perchè si fermino le violenze e le guerre e si cerchino vie di pace.

La vasta partecipazione a questi eventi mostra ancora una volta come ci sia un diffuso desiderio di pace, troppo spesso inascolato

Nella fotogallery, alcune immagini dei diversi eventi, che hanno trovato ampio spazio sui media locali, come vediamo da alcuni articoli e servizi TV qui riportati.