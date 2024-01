"Il dialogo tra ebrei e cristiani alla prova". Dibattito presso la Comunità di Sant'Egidio di Milano in via degli Olivetani 3, il 17 gennaio alle ore 18:30

L'aumento dell'antisemitismo, l'attacco del 7 ottobre 2003, i recenti conflitti hanno messo alla prova il dialogo tra ebrei e cristiani.

Il dialogo tra i credenti però è irrinunciabile e fondamentale per costruire speranze di convivenza e fraternità. Quali prospettive allora?

In occasione della "Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei", per riflettere sulle prospettive di confronto e collaborazione, ne discutono mercoledi 17 Gennaio alle ore 18:30 presso la sede della Comunità di Sant'Egidio di Milano, in via degli Olivetani 3:



Davide Assael - Presidente dell'associazione Lech Lechà

MIlena Santerini - Comunità di Sant'Egidio e vicepresidente del Memoriale della Shoah



Modera

Diego Motta - Giornalista di Avvenire