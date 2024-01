In libreria il volume "Le guarigioni nella Bibbia. Da Giobbe a Gesù"

Questo libro si rivolge a chiunque abbia fatto esperienza della malattia nell’arco della propria esistenza o a chi ne sia stato in qualche modo coinvolto. Si rivolge, quindi, a tutti. Di qui la domanda stringente dell’essere umano sul perché del dolore, della sofferenza e del male. Con Giobbe, Paolo, ma soprattutto attraverso l’incontro di Gesù con i malati – L’indemoniato di Gerasa, I lebbrosi, L’epilettico indemoniato, La donna guarita, Il buon samaritano, Il paralitico di Cafarnao, Il cieco nato, Maria di Magdala... – gli Autori mostrano che la Bibbia è sempre una risposta sapiente alle domande esistenziali dell’uomo e della donna. Comprendere questi interrogativi è una preziosa indicazione per essere “prossimo” a chi è malato. Di più: è una rivelazione, uno sguardo alternativo sulla realtà umana.



Maria Cristina Marazzi, medico e docente universitario, autrice di numerosi testi scientifici, è consulente nell’ambito di diversi progetti nazionali ed internazionali di solidarietà, legati all’impegno della Comunità di Sant’Egidio, verso le fasce più deboli della società.



Ambrogio Spreafico, biblista e docente di Sacra Scrittura, è vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e di Anagni-Alatri. Autore di commentari biblici sull’Antico Testamento, è membro della Congregazione delle Cause dei Santi, dal 2016 è Presidente della Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana.



Francesco Tedeschi, sacerdote e docente di Liturgia e di Teologia Sacramentaria, con la Comunità di Sant’Egidio svolge attività pastorale e di sostegno agli anziani.