Memoria della deportazione dalla Stazione di Milano, 30 gennaio 2024

Ottant'anni dopo la sua partenza per Auschwitz, avvenuta il 30 gennaio 1944 dai sotterranei della Stazione Centrale di Milano, la Sen. Liliana Segre torna in quel luogo e testimonia durante la commemorazione organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Milano e la Fondazione Memoriale della Shoah.

Interviene il Prof. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.

Martedì 30 gennaio 2024, ore 18:00 | evento online