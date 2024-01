Giornata Internazionale dell'Educazione 2024: L'istruzione come ponte tra le generazioni e antidoto all'odio

In un mondo sempre più connesso ma paradossalmente diviso, l'UNESCO sottolinea quest'anno il ruolo vitale dell'istruzione e degli insegnanti nel contrastare l'incitamento all'odio, un fenomeno in crescente espansione con l'avvento dei social media. L'educazione non è solo una trasmissione di conoscenza; è uno strumento per sensibilizzare, per insegnare il rispetto della diversità e per promuovere i diritti umani. Questo implica preparare gli studenti a riconoscere e reagire all'odio e all'ingiustizia, differenziandolo dalla libertà di espressione.



La Comunità di Sant'Egidio riconosce nei bambini la capacità di essere solidali e empatici con tutti. La loro difficoltà nell'esprimere i bisogni ci ha insegnato ad ascoltare ai più fragili, a rispondere ai bisogni, anche quelli inespressi. Inoltre, i bambini ci insegnano il valore della fiducia e dell'accettazione della propria vulnerabilità, ricordandoci che l'interdipendenza è una condizione umana fondamentale.



La nostra alleanza con i bambini e le altre generazioni costituisce un pilastro nella vita della Comunità di Sant'Egidio, impegnata nella ricostruzione del tessuto sociale della grande famiglia umana. Questo approccio ha avuto inizio nel 1968 con l'assistenza ai bambini delle baracche vicino al Cinodromo di Roma, e si è evoluto per includere minori di diversi contesti sociali e culturali, estendendosi in varie parti del mondo.



Nelle Scuole della Pace, si realizza un ambiente familiare dove ogni bambino può studiare e crescere aiutato dall'affetto e dall'amicizia degli adulti. Questi centri, animati da volontari, offrono un'educazione olistica che abbraccia il recupero scolastico, la prevenzione della devianza, la socializzazione, l'integrazione di minori con particolari difficoltà e molto altro. Le attività includono visite, gite, feste ed escursioni, sottolineando l'importanza del gioco e della festa come parti integranti del percorso educativo.



L'attenzione alle necessità individuali di ogni bambino è cruciale. Ogni attività di sostegno è personalizzata, basandosi sulle esigenze e potenzialità uniche di ciascuno. Attraverso il sostegno scolastico e un accompagnamento nella crescita, ci impegniamo a rompere i meccanismi dell'esclusione sociale, partendo dalla scuola.



Le Scuole della Pace rappresentano quindi non solo un luogo di apprendimento, ma un ambiente in cui si insegna a vivere in un mondo solidale. Sono luoghi in cui migliaia di bambini e adolescenti in tutto il mondo, spesso definiti "a rischio", trovano opportunità, affetto e una guida.



In questa Giornata Internazionale dell'Educazione, riaffermiamo il nostro impegno a stare dalla parte dei bambini e dei giovani, non come maestri distanti, ma come amici e alleati nel loro cammino di crescita. Un cammino che li vede non solo come riceventi di conoscenza, ma anche come insegnanti preziosi di fiducia, empatia e solidarietà.