A Cuba, nel centro de La Habana, Sant'Egidio inaugura l'Ambulatorio 'Amici per Strada' per i senza dimora e gli anziani poveri

Nella "Casa de Paz y Dialogo" della Comunità di Sant'Egidio de La Habana, ora i senza dimora e gli anziani poveri del Centro storico possono contare su un nuovo spazio dedicato a loro.

Un ambulatorio di primo soccorso e cura delle malattie croniche e delle patologie legate alla terza età (diabete, ipertensione, malattie respiratorie): L'Ambulatorio "Amici per strada" è sostenuto dall'impegno della locale comunità di Sant'Egidio (che vede tra le sue fila molti medici e infermieri) in collaborazione con l'Ordine San Juan de Dios, noto in Italia come Fatebenefratelli, che invierà medici volontari, personale sanitario e farmaci che potranno essere distribuiti gratuitamente ai malati.

L'allestimento dei locali è stato possibile anche grazie alla generosità del Centro Aktis di Napoli, che da anni ha una cooperazione attiva con Cuba.

Nel contesto di crisi che sta attraversando il paese, l'Ambulatorio rappresenta in controtendenza un segno di speranza per tanti, come espresso da mons. Eloy, vescovo ausiliare de la Habana, che ha partecipato all'evento, insieme ad altre cui autorità della Chiesa e del governo.