La visita di Marco Impagliazzo alla Comunità di Fiumicino, cittadina del litorale romano: amici dei poveri, operatori di pace

Venerdì 16 febbraio pomeriggio, Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio, ha visitato la Comunità di Fiumicino, un Comune molto vasto e principalmente agricolo confinante con la città di Roma, noto per l'omonimo aeroporto. La Comunità di Sant'Egidio è presente in questa cittadina dal 1992, inizialmente accanto agli anziani, molti dei quali contadini provenienti da tutt'Italia e venuti per le bonifiche.



Negli anni, la Comunità è cresciuta e ha abbracciato altre generazioni e condizioni di vita.



Marco Impagliazzo ha iniziato la sua visita dalla sede della Comunità, un grande container che si trova nel centro di Fiumicino nei pressi del Comune. Affidato nel giugno 2019 alla Comunità, che lo ha restaurato e reso una casa accogliente, ospita da allora le tante attività di Sant'Egidio.



Qui il presidente di Sant'Egidio è stato accolto da un gruppo di "amici per la strada" che hanno raccontato le loro storie e il riscatto vissuto nell'incontro con Gesù e con la Comunità, con espressioni di gratitudine profonda e parole commoventi a testimoniare un'amicizia fedele negli anni.



Nel salone più grande, l'incontro con i bambini e i ragazzi della Scuola della Pace, che hanno regalato i disegni preparati per raccontare il loro desiderio di pace e per dare il loro il benvenuto. Sono bambini provenienti dal Bangladesh, l'Egitto, il Marocco, la Colombia e il Salvador: nei loro disegni e nei loro racconti la gioia di crescere insieme senza barriere alla scuola della pace con chi, ormai liceale, oggi aiuta a studiare i più piccoli.



In un'altra sala attendevano, con le loro maestre, le mamme dei bambini che frequentano la scuola di lingua e cultura italiana, contente di poter studiare e sperimentare l'amicizia mentre i loro bambini fanno i compiti e giocano insieme.



Ci si è poi spostati in Via Salviani per inaugurare la casa "Viva gli anziani!" con taglio del nastro e spumante. Una bella casa ristrutturata grazie a un lascito che accoglie 4 ospiti con un balcone dal quale si guarda il mare - reso famoso da alcuni film di successo - di "Coccia di morto". Per l'occasione anche una delegazione di anziani che vivono nella vicinissima RSA di Villa Carla ha partecipato alla festa.



La visita è proseguita nella casa di via della Spiaggia, la prima convivenza di anziani proprio nel centro di Fiumicino: un grande grande rinfresco e tanta amicizia hanno accompagnato la visita di Marco Impagliazzo in questa casa che si appresta a compiere due anni.



La visita si è conclusa con un'assemblea in cui sono stati indicati i passi da compiere per proseguire l'edificazione di questa famiglia così gioiosa e legata da sentimenti di gratitudine e di amicizia: essere informati per conoscere e comprendere il dolore degli altri, vivere la solidarietà con tutti e perseverare nella preghiera.