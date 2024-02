A Hong Kong la visita di Marco Impagliazzo per il convegno “Amici dei poveri, amici della pace”

La Comunità di Sant'Egidio di Hong Kong riceve in questi giorni la visita del presidente Marco Impagliazzo, che ha aperto oggi il convegno "Amici dei poveri, amici della pace".

Nella grande città asiatica, sviluppo economico e modernità convivono con forme di povertà estrema, come quella dei tanti senza dimora.

Per loro la Comunità - che da anni svolge il servizio per la strada, con la distribuzione di cibo, sostegno alla salute, accompagnamento per le necessità della vita - ha aperto la "Home of Mercy", una casa che ha permesso a tanti, che vi hanno trovato accoglienza, di uscire dalla vita in strada. La visita di Marco Impagliazzo è stata l'occasione per inaugurare la ristrutturazione di questa casa, che rende possibile accogliere nuovi ospiti. Un'occasione gioiosa, come ha sottolineato uno di loro che, accogliendo il presidente della Comunità, ha detto: "Ho vissuto per strada 50 anni. Ora, da anziano, finalmente ho una famiglia".