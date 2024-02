Disabilità: inclusione lavorativa per superare le differenze

Inclusione e lavoro: la ricetta per non lasciare indietro nessuno. È questo il messaggio dell’evento conclusivo della 10a edizione di “Valgo anch’io”, il corso di formazione per commis di sala e cucina destinato a persone con disabilità. Il corso è realizzato dalla Cooperativa Pulcinella Lavoro, nata nel 1991 su ispirazione della Comunità di Sant’Egidio, che da oltre 30 anni gestisce la Trattoria de Gli Amici, un accogliente ristorante nel cuore di Trastevere, e da poco ha ampliato l’attività con un settore di catering. Questa edizione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Baroni che sostiene e promuove progetti volti a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e favorire il loro diritto ad una vita di inclusione piena e consapevole.



Il 29 febbraio 2024, alle 10,30, presso la Sala Conferenze della Comunità di Sant’Egidio, in via della Paglia 14b, i responsabili delle associazioni coinvolte nel progetto consegneranno gli attestati ai 13 partecipanti al corso, giovani con disabilità che hanno da poco conseguito il diploma di scuola superiore, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e di imprenditori della ristorazione.

Il corso, che ha come obiettivo l’inserimento lavorativo nel campo della ristorazione romana, è durato sei mesi e ha alternato lezioni teoriche con docenti professionisti a sessioni pratiche svolte presso la Trattoria de Gli Amici e il centro cottura del Catering de Gli Amici. Alcuni dei corsisti hanno anche ricevuto delle borse lavoro per un periodo di stage.



In questi anni i corsi “Valgo anch’io” hanno formato oltre 250 persone con disabilità come commis di sala e cucina. La maggior parte di loro ha trovato un impiego presso ristoranti e mense, dimostrando che “la disabilità è una risorsa da valorizzare anche nel mercato del lavoro”, come dichiara Paola Scarcella, Presidente della Cooperativa Pulcinella Lavoro. “Quando si crea una virtuosa collaborazione tra famiglie, società civile e imprese, emerge un valore aggiunto che rende migliore e più attrattiva una attività lavorativa”.

Durante l’evento sarà presente un tavolo informativo sul collocamento obbligatorio, curato dall’Ufficio S.I.L.D. (Servizio Inserimento Lavoro Disabili) della Regione Lazio.