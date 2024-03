Fare del bene agli altri, fa bene anche a noi stessi. Uno sguardo sulla povertà in Italia

Pubblichiamo il servizio di Unomattina sulla Povertà in Italia. Ospite Massimiliano Signifredi di Sant'Egidio.



Dobbiamo dire che per fortuna l'Italia è un paese veramente dal cuore grandissimo e ci sono tante realtà, realtà che si occupano proprio di solidarietà. E lo abbiamo raccontato qui. La Comunità di Sant'Egidio lo abbiamo raccontato sotto il periodo di Natale. Aggiungi un posto a tavola, ma, ricordiamolo, che non c'è solamente il periodo di Natale, ma è tutto l'anno. Allora, concretamente intanto voi avete proprio il termometro e la situazione proprio di quello che accade. Vorrei che commentasse anche lei quella slide perché comunque fa veramente riflettere e soprattutto non ci si aspettavano dei numeri così importanti.



"Sì, perché quando si parla di povertà si citano delle statistiche, ma dietro le statistiche ci sono le persone. Ci sono le famiglie che faticano ad affittare un appartamento, a mandare i figli a scuola perché soprattutto abbiamo visto come i poveri sono quelli che fanno più figli. Allora Sant'Egidio ha aperto le case dell'amicizia, che sono dei luoghi dove distribuiamo pacchi alimentari, ma soprattutto ascoltiamo quelle che sono le difficoltà di vita. Diamo un orientamento per il lavoro, per la casa, per la salute, perché la povertà è un fenomeno complesso. Non si è poveri solamente perché non si riesce a fare la spesa, si è poveri perché non si riesce ad assicurare un'istruzione dignitosa ai propri figli, non si fanno le visite mediche, la povertà sanitaria. E poi c'è un problema da cui bisogna partire, per fare la famiglia serve la casa".



Solamente a Roma oltre 1000 persone, aiutate ad avere una casa.



"Questo è quello che fa Sant'Egidio con l'aiuto di tante persone generose che mettono a disposizione degli appartamenti e lo facciamo, diciamo come volontari, perché Sant'Egidio lavora gratuitamente. Però noi chiediamo anche alle istituzioni, per esempio, utilizzare una parte dei fondi per il Giubileo. Si parla di opere pubbliche, un'opera pubblica da cui tutti avrebbero un beneficio è pensare a chi non riesce ad affittare un appartamento quando ci sono tantissime case sfitte in una città come Roma".



Altra domanda che le faccio. È questo perché sta operando come ha sentito con Marcello Gualtieri e si stava dicendo che comunque da un po, da una realtà migliore a livello europeo si è dimezzata? Siamo purtroppo stiamo soffrendo. Le chiedo qual è la classe che sta soffrendo maggiormente e se anche in Italia si sta dividendo ancor di più la classe che è benestante rispetto a coloro che non riescono ad arrivare a fine mese?



"C'è una crescita dell'ingiustizia e del problema che chi prima aveva una possibilità di accedere a un reddito dignitoso adesso fatica. Allora il ceto medio, le famiglie con due figli, con tre figli, hanno difficoltà perché il carovita incide sulla spesa media mensile. Per questo il sostegno che assicura la Comunità di Sant'Egidio è un accompagnamento perché non si esce dalla povertà con un colpo di fortuna. Bisogna accompagnare le persone a migliorare la loro situazione".



Un aspetto difficile, a volte è proprio il riuscire poi a venire, perché spesso ci si vergogna che come si fa a oltrepassare quel ostacolo?



"Noi abbiamo chiamato i nostri centri case dell'amicizia perché offriamo amicizia. Non sono dei luoghi per i poveri, sono dei luoghi in cui si è ascoltati come uomini, come persone. Parlavamo della giornata, del rispetto, bisogna assicurare il rispetto. Quindi io rivolgo un appello, chiunque è in ascolto, visitare il sito santegidio.org per trovare il centro dove venire aiutati e anche dove recarsi per aiutare".



Siamo in chiusura, come possiamo ognuno di noi, ovviamente dare una mano oltre a quello che stiamo dicendo, che effettivamente è reale. L'istruzione, quindi, immagino anche dedicare il proprio tempo a istruire. Pensiamo anche alle lingue e lingue straniere.



"Bisogna ascoltare, bisogna fermarsi. Bussare alla porta di un vicino di casa e poi offrirsi per venire ad aiutare i poveri con la Comunità di Sant'Egidio. Ripeto il sito www.santegidio.org, fare del bene agli altri fa bene anche a noi stessi".



È vero, e non lo facciamo solamente a Natale. Continiuo a ripetere sempre questo perché ce lo ricordiamo solamente durante il periodo delle vacanze. Fortunatamente voi ci siete tutto l'anno e noi ce lo dobbiamo ricordare. Ogni giorno. Grazie.