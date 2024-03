ASL Roma 1 e Sant’Egidio, alla vigilia dell'8 marzo la consegna degli attestati ai nuovi Caregiver professionali, in maggioranza donne italiane e straniere

Giovedì 7 marzo, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, alle 16,30, presso la Sala del Commendatore del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, verranno consegnati 53 diplomi ad altrettanti frequentanti del Corso per Caregiver, in stragrande maggioranza donne italiane e straniere, provenienti da 25 paesi. Il Corso, promosso dalla ASL Roma 1 e dalla Comunità di Sant’Egidio, ha alternato lezioni e ore di tirocinio tra l’ospedale Santo Spirito, la Scuola di lingua e cultura italiana e i servizi rivolti alla popolazione anziana della Comunità di Sant’Egidio, permettendo ai suoi frequentanti di acquisire le capacità necessarie per assistere bambini piccoli, persone con disabilità, anziani non o parzialmente autosufficienti. In questo modo i 70 nuovi Caregiver saranno pronti a offrire la loro professionialità ad altrettante famiglie, per cui rappresentano un sostegno essenziale.



Gli attestati di partecipazione saranno consegnati da Alessia Savo, presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario della ASL Roma 1, Daniela Moretti, coordinatrice della Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio, e Alessandro Serenelli, referente del Corso Caregiver della ASL Roma 1, alla presenza dei docenti del corso: medici, infermieri, fisioterapisti e assistenti sociali, ossia professionisti della sanità e dei servizi sociali della ASL Roma 1 e della Comunità di Sant’Egidio che hanno fornito il loro contributo in forma assolutamente gratuita.

Il Corso per Caregiver, giunto alla quindicesima edizione, ha già formato più di 700 professionisti nella cura della persona.