Ad Anversa in Belgio, Sant'Egidio apre "Katalyma": una casa per le persone senza dimora

Giovedì 7 marzo 2024 è stata inaugurata a Anversa una nuova casa per accogliere persone senza dimora, che ha preso il nome di . Katalyma. E' la parola della Bibbia greca per ‘locanda’. Vuole esprimere ciò che fa Sant’Egidio: fermarsi accanto all’uomo mezzo morto, curare le sue ferite, ma anche provvedere a un sostegno duraturo, una casa, un ambiente familiare.

L'appartamento, situato in un quartiere residenziale di Anversa, ospita cinque senzatetto, che finalmente hanno un luogo dove stare. Attraverso una divisione dei compiti e in base alle loro capacità, i cinque uomini gestiscono autonomamente la casa. Sono supportati in questo da un team della mensa di Kamiano e dai volontari di Sant’Egidio.



La crisi abitativa si sta facendo sentire sempre di più, soprattutto nella fascia più bassa della popolazione di Anversa. Anche trovare case in affitto a prezzi accessibili sta diventando sempre più difficile, soprattutto per chi è più povero.



Negli anni, trovare una casa per persone in situazione abitativa precaria è diventata un'attività sempre più importante per Sant’Egidio. Attualmente la Comunità garantisce una soluzione abitativa a 125 persone in varie formule e in varie località del Paese.