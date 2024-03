Esiste una rotta frequentata da migliaia di migranti di cui si parla poco. Arrivano da Afghanistan, Siria, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Camerun, Somalia. Da lì raggiungono Cipro, dove trovano tre campi di accoglienza per uomini, donne e bambini richiedenti asilo. Un altro viaggio porterà decine di loro in Italia con il corridoio umanitario di Sant'Egidio. Storie di donne in fuga dalla violenza e dalla miseria, storie di speranza, per un corridoio verso una nuova vita.