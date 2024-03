13 marzo 2013 - 2024. Auguri a papa Francesco e grazie di cuore dalla Comunità di Sant'Egidio per questi anni di pontificato, per il suo incessante appello alla fraternità universale e alla pace

La Comunità di Sant’Egidio si unisce con affetto e gratitudine agli auguri a Papa Francesco per l'undicesimo anniversario del suo pontificato.

In questo tempo così difficile, la voce del papa richiama costantemente alle ragioni della fraternità e della pace. Ci uniamo alla sua preghiera con le parole che lui stesso ha consegnato a tutti i cristiani e agli uomini di buona volontà in chiusura dell'enciclica "Fratelli Tutti".

Signore e Padre dell’umanità,

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,

senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.



Il nostro cuore si apra

a tutti i popoli e le nazioni della terra,

per riconoscere il bene e la bellezza

che hai seminato in ciascuno di essi,

per stringere legami di unità, di progetti comuni,

di speranze condivise.



Dio nostro, Trinità d’amore,

dalla potente comunione della tua intimità divina

effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno.

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù,

nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana.



Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo

e di riconoscere Cristo in ogni essere umano,

per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati

e dei dimenticati di questo mondo

e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi.



Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza

riflessa in tutti i popoli della terra,

per scoprire che tutti sono importanti,

che tutti sono necessari, che sono volti differenti

della stessa umanità amata da Dio. Amen.

