Sarà presente uno degli autori, Francesco Tedeschi che dialogherà con:



Maria Ester De Caris, Geriatra, Direttore UOC Percorsi per cronicità, disabilità, adulti e non autosufficienza, Distretto 3, ASL RM1

Suor Sara Fumagalli, Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth



Modera: Giancarlo Penza, Comunità di Sant'Egidio



Giovedì 14 marzo 2024 - ore 17.30



Sala Rotonda, Parrocchia SS. Redentore, Via Monte Ruggero, 61